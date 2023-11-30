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Гранат: «Динамо» ярко провело концовку, забралось на третье место, и это очень хорошо» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 13:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Ветеран «Динамо» Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части чемпионата для команды Марцела Лички.

- Как оцениваете выступление «Динамо» в первой части сезона?

- Концовку команда провела ярко, и то, что она забралась в тройку, очень хорошо. Было понятно, что стабильности не будет доставать, потому что произошла смена тренера, пришли новые футболисты, и радует, что при всем при этом «бело-голубые» забрались в лидирующую тройку. С сентября команда не проигрывает, стабилизируется игра и состав. Ребята начинают привыкать к тренеру и его требованиям.

- В зимнюю паузу какое усиление необходимо «Динамо»?

- В каждую линию нужно усиление. Чемпионат длинный, много кубковых матчей, и ротация состава просто необходима. Но лучше взять немного игроков, но качественных, которые действительно помогут. В оборону точно кто-то нужен, а в атаку, если только кого-то отдадут. Хорошо было бы также купить кого-то в полузащиту.

- В сборную на недавний товарищеский матч с Кубой Карпин никого из «Динамо» не пригласил. Это вызвало удивление?

- Да, с учетом того, как последние матчи проводит Тюкавин. Но я думаю, только он заслуживал приглашения, судя по последним результатам.

- А Лещук, например?

- Он нестабильно играет. Не мне, конечно, его оценивать, но другие голкиперы были понадежнее него в этом году.

- Как бывший защитник можете сказать, в чем проблемы «Динамо» в обороне?

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- То, что я вижу, нет общекомандной обороны. Защищаться малой группой на большом пространстве гораздо тяжелее, чем всей командой тактически.

- «Динамо» способно составить конкуренцию в борьбе за золотые медали?

- Хотелось бы, чтобы «бело-голубые» боролись за первые места. Если посмотреть на весь чемпионат, он нестабилен, за исключением «Краснодара» и «Зенита». Остальные клубы могут бороться за тройку – это пять-шесть команд. Даже «Крылья Советов» могут побороться за медали, если ребят не разберут, как обычно это происходит в межсезонье.

- А «Локомотив»?

- Тоже. У него есть свои проблемы, но они имеются у всех. Стабильно, кроме двух названных лидирующих клубов, никто не выступил.

- Слышали про интерес «Зенита» к динамовцу Бессмертному?

- Нет. Но я думаю, на данном этапе его уход не стал бы потерей для команды Лички. Это не основной игрок и не лидер. А вообще я не понимаю, для чего он нужен «Зениту». Там есть Марио Фернандес, Караваев, другие ребята. Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов, поэтому покупает игроков на лавку.

- «Зенит» уже не отдаст первое место?

- Всем конкурентам тяжело с ним бороться на дистанции. Дома он играет очень мотивированно, особенно с лидерами нашего чемпионата.

- Какой клуб разочаровал в этом сезоне?

- «Сочи». От него ждали большего, потому что команда высоко подняла планку. И «Ахмат» разочаровывает. Один сезон клуб идет в лидерах, в другом – борется за выживание. Это не очень привычно смотрится. «Балтика» за счет характера будет бороться за сохранение прописки в РПЛ до конца сезона.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат

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