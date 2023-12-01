​Раскрыта важная деталь о новом контракте Тюкавина

В ближайшее время нападающий Константин Тюкавин подпишет новый контракт с «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в новом трудовом соглашении футболиста не будет прописана опция выкупа для российских клубов. При этом для клубов из-за рубежа такая опция будет присутствовать.

Действующий контракт связывает Тюкавина с «Динамо» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Ближайшую игру Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт 4 декабря – против «Рубина» на своём поле.