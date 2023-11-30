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Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»

30 Ноября 2023 • 15:52 Комментировать
Крузейро
...
Атлетико Паранаэнсе
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Через 9 ч. 42 мин.

Марсело Каран, агент защитника «Крузейро» Марлона, сообщил, что «Краснодар» и «Динамо» пока не возобновляли переговоры по возможному переходу 26-летнего бразильца.

«Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону, сейчас переговоров нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Марлон провёл за «Крузейро» 33 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, опережая третье «Динамо» на четыре очка.  

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