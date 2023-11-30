Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»

Марсело Каран, агент защитника «Крузейро» Марлона, сообщил, что «Краснодар» и «Динамо» пока не возобновляли переговоры по возможному переходу 26-летнего бразильца.

«Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону, сейчас переговоров нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Марлон провёл за «Крузейро» 33 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, опережая третье «Динамо» на четыре очка.