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Гранат: «Спартак» — самый принципиальный соперник для «Динамо»

29 Ноября 2023 • 18:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о самом принципиальном сопернике столичного клуба.

«Учитывая историю противостояний, наверное, все-таки «Спартак» самый принципиальный соперник для «Динамо». «Зенит» я бы на второе место поставил, со «Спартаком» все же более принципиальные матчи», — приводит слова Граната Legalbet

После 16 туров «бело-голубые» находятся на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 28 очков.

В эти минуты «Динамо» проводит первый четвертьфинальный матч Кубка России с «Зенитом». На текущий момент счет не открыт – 0:0. Текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.

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