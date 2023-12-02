Тихонов поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Рубин»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Рубином».

Эксперт считает, что нужно отдать должное наставнику «бело-голубых» Марцелу Личке, который подвёл клуб к зимней паузе с хорошими результатами.

«Думаю, «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами. Игра «Рубина» с «Локомотивом» в Кубке хорошо показала, что казанцам сложно играть на выезде против сильного соперника», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Напомним, что поединок состоится в понедельник, 4 декабря.