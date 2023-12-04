Личка: «Можно сказать, «золотая победа»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Очень непростая победа, как показалось. Насколько это виделось от бровки, что игра давалась или не давалась в какие-то моменты?

- Как я думал, так и получилось. Было очень важно забить первыми, потому что если бы соперник забил, он бы очень хорошо сыграл и дисциплинированно в защите, не позволив играть между линиями, на фланг, хорошо дублируются игроки. Поэтому это очень сложная игра. Я очень рад, что у нас получилось победить со счетом 1:0. Эта победа очень важна для нас. Можно сказать, «золотая победа». Соперник тактически сыграл, я думаю, очень хорошо. Можно сказать, что и у соперника были свои моменты, которые он не использовал. Нам было очень сложно сегодня.