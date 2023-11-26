Нгамалё: «В нынешнем сезоне «Динамо» достаточно хорошо выступает»

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё высказался о выступлениях своей команды в нынешнем сезоне.

По мнению камерунского футболиста, у «бело-голубых» есть все шансы побороться за высокие места в турнирной таблице РПЛ, если команде удастся сохранить заданный темп.

«В нынешнем сезоне наша команда достаточно хорошо выступает. Сейчас мы счастливы и надеемся, что сможем и дальше продолжать в том же духе. Мы тренируемся для этого», — цитирует Нгамалё «Чемпионат».

В 16 турах РПЛ динамовцы набрали 28 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. От первого «Зенита» «бело-голубые» сейчас отстают на пять баллов.