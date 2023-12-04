«Рубин» раскололи в морозной Москве: «Динамо» победило и прервало ударную серию казанцев

«Динамо» и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена».

Снежный 17-й тур закрывали футболисты «Динамо» и «Рубина». Вчерашний матч в Москве задержали на полчаса, игрокам Лички и Рахимова повезло чуть больше – здесь всё прошло без эксцессов. Погода морозная, конечно, никуда не делась. На термометре было минус 10 градусов, но ощущалось всё гораздо холоднее. Теплолюбивые легионеры «Динамо» однако появились в старте: Бителло, Нгамалё, Карраскаль, Чавес и Лаксальт составили полузащиту.

«Рубин» же приехал с невероятной сухой серией – 6 матчей подряд казанцы не пропускали (5 из них выиграли) в РПЛ. Нарушить эту серию «бело-голубые» вознамерились сразу. Нгамалё шикарным ускорение оставил соперника не у дел, заработав штрафной удар. До ворот было далековато, но Бителло исполнил на технику, закрутив в самый угол. Гола не допустил Дюпин, допрыгнувший до мяча и переведший его в каркас ворот.

Гол же случился в середине первого тайма. Не разобрались Грицаенко и Дюпин, во вратарской пропустившие довольно простой прострел Скопинцева. А за ними выскочил Константин Тюкавин, грудью внёсший мяч в ворота – 1:0. «Рубин» же долго терпел нападки «Динамо», но огрызнуться сумел под занавес тайма. В контратаку убежали казанцы, оказались в формате три на два, Мирлинд Даку из центра покатил правее, а набежавший Лазар Ранджелович пробил выше ворот из убойной позиции.

Боевой настрой «Рубина» лишь усиливался со временем. Прошло пять минут после перерыва и гости счёт сравняли: это Мирлинд Даку замкнул кросс Ранджеловича, убойно пробив головой. Вот только вторая единичка на табло не появилась, потому что форвард для начала толкнул в спину Бальбуэна, сфолив в атаке. Серия нарушений, кстати, продолжилась, команды вообще не щадили друг друга, не мороз не смотрели и скидок не делали.

Продолжились и моменты у «Рубина». Иву Угучукву вертикальной передачей справа разогнал Чумича, выведя форварда на рандеву с голкипером. Никола пробил плотно, но Игорь Лещук справился, переведя на угловой. Корнер подали точно на Даку, который снова выиграл верх, продавив защитника, но пробил выше ворот. Личка добавил свежести заменами Смолова и Гагнидзе, а «Рубин» немного подкосили нереализованные моменты.

Хорхе Карраскаль дальним ударом ещё заставил Юрия Дюпина слетать к штанге и парировать опаснейший выпад, но затем игра поутихла. Пропали опасные моменты, в концовке команды замерзли и уже ничего изменить не смогли, хотя опасными ударами обменялись. Вада от левого угла вратарской пробил мимо, как и Нгамалё, который головой замкнул кросс Бителло. Счёт не изменился. «Динамо» победило, прервало ударную серию «Рубина» и вернулось в топ-3.