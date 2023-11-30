«Динамо» планирует зимой «точечные» усиления состава

Московское «Динамо» не планирует сильно менять состав команды грядущей зимой благодаря достойным результатам команды в первой половине сезона и, вероятно, ограничится точечными усилениями. Об этом рассказал Павел Пивоваров, гендиректор клуба.

«Возможны точечные усиления зимой. Мне кажется, что команда выглядит хорошо», - говорит Пивоваров «РИА Новости».

«Динамо» к 17 туру Премьер-лиги лишь на пять баллов отстаёт от первого места, на котором расположился «Зенит». А вчера москвичи обыграли питерцев в рамках первого матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ. Единственный гол оформил Фёдор Смолов.