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«Динамо» планирует зимой «точечные» усиления состава

30 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Московское «Динамо» не планирует сильно менять состав команды грядущей зимой благодаря достойным результатам команды в первой половине сезона и, вероятно, ограничится точечными усилениями. Об этом рассказал Павел Пивоваров, гендиректор клуба.

«Возможны точечные усиления зимой. Мне кажется, что команда выглядит хорошо», - говорит Пивоваров «РИА Новости».

«Динамо» к 17 туру Премьер-лиги лишь на пять баллов отстаёт от первого места, на котором расположился «Зенит». А вчера москвичи обыграли питерцев в рамках первого матча четвертьфинала Кубка России в Пути РПЛ. Единственный гол оформил Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров

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