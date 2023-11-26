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Агент: «У Тюкавина футбол на первом месте, а не деньги»

26 Ноября 2023 • 09:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал своего клиента одним из лучших игроков в России на своей позиции.

Напомним, 21-летний футболист отметился победным голом в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

«Костя — один из лучших нападающих в России. Он не языком, а делом на поле всё доказывает. С ЦСКА он забил в пятой игре подряд. Главное, что у него футбол на первом месте, а не деньги. За это болельщики его любят», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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