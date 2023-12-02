Булыкин: Если Тюкавин уедет в Европу, будет там круче меня

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о форварде столичного клуба Константине Тюкавине, который вчера, 2 декабря, продлил контракт с «бело-голубыми» до 2028 года.

Эксперт считает, что динамовец наряду с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым являются одними из самых перспективных российских футболистов.

«Уедет ли он за границу, будет зависеть от него и «Динамо». Но если все же уедет, будет там круче меня», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.