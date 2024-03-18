Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» являются фаворитами предстоящей игры, поскольку выступают более стабильно.

«Если бы оно (противостояние) состояло из одной игры, то шансы «Спартака» были бы хорошими — 50 на 50. А в двухматчевой дуэли «красно-белым», я думаю, будет тяжело пройти «Зенит». Сейчас оценю шансы «красно-белых»70 на 30 в пользу петербуржцев», — цитирует Кечинова .

Полуфинальные матчи Кубка России состоятся в апреле. Отметим, что «Спартак» в последний раз выигрывал этот трофей в 2022 году, «Зенит» же не побеждал с сезона 2019-2020.