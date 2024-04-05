Шалимов — о Педро: «Есть задатки, но всё покажет стабильность»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре вингера «Зенита» Педро дос Сантоса.

По мнению специалиста, бразилец провел отличный матч против «Спартака», но пока не стоит его хвалить, ведь игроку всего 18 лет.

«Есть задатки, есть качество, но все покажет стабильность. Талант есть, но хватает и в Бразилии талантов, которые себя не реализовали», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

Первый полуфинальный поединок Кубка России Пути РПЛ завершился победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1. В данном матче Педро оформил дубль.

Ответная игра между командами должна будет пройти 16-18 апреля.