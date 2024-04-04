Каррера отреагировал на слова Абаскаля, раскритиковавшего игроков «Спартака»

Экс-наставник «красно-белых» Массимо Каррера рассказал, как относится к критике футболистов со стороны главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, в среду, 3 апреля коллектив Абаскаля на своём поле уступил петербургскому «Зенита» (1:2) в первом полуфинальном матче Кубка России. По окончании встречи испанский специалист посетовал на недостаточную самоотдачу у игроков его команды.

- Я никогда не делал этого публично. Я всегда брал на себя ответственность, но у каждого свой образ мышления и действия соответственно!, - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Напомним, Каррера тренировал «Спартак» в период с 2016 по 2018 год и выиграл с клубом чемпионат России и Суперкубок страны.