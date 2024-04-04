Быстров — о матче с «Зенитом»: «Во втором тайме «Спартака» не было на поле»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре «Спартака» во втором тайме матча с «Зенитом».

«Во втором тайме «Спартака» просто не было на поле, «Зенит» делал все, что хочет. До гола, после гола», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, первая полуфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ завершилась выездной победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1.

Ответный поединок между командами запланирован на 16-18 апреля.

В ближайшие выходные дни «Зенит» примет у себя дома «Балтику», а «Спартак» встретится в гостевом поединке против «Динамо». Оба матча пройдут 7 апреля.