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Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц

03 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
Через 8 ч. 7 мин.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Пруцев, Мозес, Игнатов, Зиньковский, Угальде.

«Зенит»: Васютин, Дуглас Сантос, Алип, Родригао, Караваев, Коваленко, Ахметов, Вендел, Педро, Сергеев, Мантуан.

Дисквалифицированных футболистов в командах нет. Для «Зенита» в последнее время был недоступен Марио Фернандес, его проблема связана с неврологией.

Стартовый свисток в матче «Спартак» – «Зенит» должен прозвучать в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге через две недели.

Кирилл Иванцов

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