Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Пруцев, Мозес, Игнатов, Зиньковский, Угальде.

«Зенит»: Васютин, Дуглас Сантос, Алип, Родригао, Караваев, Коваленко, Ахметов, Вендел, Педро, Сергеев, Мантуан.

Дисквалифицированных футболистов в командах нет. Для «Зенита» в последнее время был недоступен Марио Фернандес, его проблема связана с неврологией.

Стартовый свисток в матче «Спартак» – «Зенит» должен прозвучать в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге через две недели.

Кирилл Иванцов