Титов — о матче с «Зенитом»: Выход Джикии мог бы добавить «Спартаку» азарта

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился комментарием о том, что защитник столичной команды Георгий Джикия провёл весь матч против «Зенита» на скамейке запасных.

«Я убежден: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Специалист считает, что выход капитана мог завести команду, но Абаскаль его не выпустил, за что можно упрекнуть тренера.

Напомним, первый полуфинальный поединок Кубка России Пути РПЛ завершился домашним поражением «Спартака» от «Зенита» со счетом 1:2. Ответный матч должен пройти 16-18 апреля.