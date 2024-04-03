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Семак объяснил выход на поле трёх центральных защитников

03 Апреля 2024 • 20:37 Комментировать (2)
Спартак Москва
1:0
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
перерыв

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Сегодня Кержаков в воротах, а не Адамов. Это связано с оплошностью Адамова против «Крыльев», или еще до Самары это решение было принято?

- Нет, это связано с ротацией.

- У вас сегодня номинально три центральных защитника. Можете пояснить, как все-таки будет выглядеть конфигурация в обороне?

- Посмотрим. У нас, к сожалению, сейчас не так много крайних защитников, поэтому приходится выбирать, кто будет играть, и пробовать различные варианты.

- Против «Спартака» на «Газпром Арене» было тяжело, «Спартак» хорош был в сдерживании. Какие выводы вы сделали, чтобы все-таки забить этому «Спартаку»?

- Уже после игры говорили, что на «Газпром Арене» нам не хватило остроты как раз в завершающей фазе. Что касается контроля игры, организации игры, более-менее было неплохо, ситуация обстояла. Что касается завершения, то здесь нам не хватило остроты. Я думаю, ребята понимают, что нужно делать, чтобы лучше создавать моменты.

- То, что это кубковый матч и будет еще ответная игра, какой-то отпечаток на тактический план откладывает сегодня?

- Конечно, матчи двухраундовых противостояний отличаются от матчей на вылет. Вероятность случайности и ошибки, естественно, меньше. Но это тоже бывает, это футбол, тем не менее, она меньше. Но в любом случае мы отталкиваемся от тех задач, что у нас есть, от состояния игроков, от календаря нашего, и уже выбираем тот или иной вариант состава, который будет играть.

- Еще раз можно к составу вернуться? Вы выбирали его, исходя из того, как в некоторых моментах команда неудачно в Самаре сыграла, или все-таки было понятно, что в Кубке эти ребята выйдут?

- Что касается игры в Самаре, там был неплохой, хороший матч. Нужно было просто забивать. Я думаю, с таким преимуществом  в Самаре никто не играл. Что касается результата, конечно, для нас он неприятен, но ошибки бывают у всех. Что касается сегодняшнего матча, то еще раз, мы проводим определенную ротацию для того, чтобы в следующем матче те игроки, у которых есть какие-то определенные проблемы, связанные с усталостью, состоянием газона, перелетами, чтобы они были в боевой готовности к следующему матчу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
03 Апреля 2024 в 21:27
эх сЭмак..сЭмак..)) у тибя играки уже разучилися играть ф фуцбол..)) нада была щесть зашытникаф паставить..бздун..)) привратил Зенит в Уфу..))
ингерман
03 Апреля 2024 в 21:33
ай бро златозуба сказал.. тренира нет варотника неть.. а хочеца усё выграть.. хе..
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