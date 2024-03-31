Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»

В субботу вечером «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче двадцать второго тура чемпионата России. Наставнику московской команды Гильермо Абаскалю пришлось менять защитника Алексиса Дуарте уже в перерыве из-за полученного повреждения.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», травма Дуарте не является серьёзной. Футболист будет готов сыграть за «Спартак» уже в ближайшем матче против «Зенита» в Кубке России.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдёт в среду, 3 апреля. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.