Жуков: «Спартак» провалил сезон

Бывший президент ОКР и поклонник «Спартака» Александр Жуков высказался о кубковом матче между «красно-белыми» и «Зенитом».

Напомним, в первой полуфинальной игре Пути РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 1:2.

«Спартак» первым забил, неплохо смотрелся в первом тайме, но во втором «Зенит» был намного лучше. Шансы пройти дальше есть, но петербуржцы смотрятся посолиднее», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что у «Спартака» есть надежда на Кубок, но по игре текущий сезон все равно является провальным.

Ответный матч «Зенита» и «Спартака» пройдет 16-18 апреля. В чемпионате России «красно-белые» идут на шестой позиции, набрав 33 очка.