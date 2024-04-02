Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

Эксперт считает, что шансы команд в предстоящей встрече равны, так как в Кубке можно ожидать любых сюрпризов.

«Зенит» и «Спартак» являются раздражителями друг для друга. Кто лучше настроится, тот и выиграет. Лёгкой прогулки точно не будет, даже несмотря на то, что «Зенит» выглядит предпочтительнее», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.