Веденеев: «Разница между Коваленко, Ахметовым и бразильцами огромна»

Бывший зенитовец Сергей Веденеев порассуждал о составе, который выставил Сергей Семак, главный тренер питерцев на вчерашний матч Кубка России против «Спартака» (2:1). Питерскому клубу удалось одержать волевую победу.

«Разница между Коваленко, Ахметовым и бразильцами огромна. По скорости, по мобильности оба они уступают. Не говоря уже о других. На фоне этого «Зенита» «Спартак» сначала выглядел более-менее», - приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, что оба гола «Зенита» вчера забил молодой зимний новичок Педро - во втором тайме. Ранее Веденеев предположил, что Педро закрепится в основе чемпиона России.