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Кубок России

Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»

16 Марта 2024 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

В беседе с «Газета.Ру» Деменко заявил, что поражение «Зенита» от «Спартака» может нанести психологический удар команде Сергея Семака.

«Любое поражение психологически влияет на команду. Но не думаю все же, что это сильно повлияет на выступление «Зенита» в чемпионате», — сказал Деменко.

Напомним, по итогам жеребьевки Кубка России Пути РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках 1/2 финала. Во втором полуфинале сыграют ЦСКА и «Балтика». Первые игры должны пройти 2-4 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
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