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«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча

18 Марта 2024 • 19:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

В апреле продолжится борьба за кубок России. В Пути РПЛ центральным будет противостояние «Спартака» и «Зенита». Его первая часть пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». В понедельник было объявлено, что кубковый матч «Спартак» - «Зенит» состоится в среду, 3 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что точные дата и время ответного матча в Санкт-Петербурге будут определены позже.

Победитель противостояния «Зенита» и «Спартака» пройдёт в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем дуэли «Балтика» - ЦСКА. Проигравший опустится в нижнюю часть турнирной сетки – в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит

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