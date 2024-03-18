«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча

В апреле продолжится борьба за кубок России. В Пути РПЛ центральным будет противостояние «Спартака» и «Зенита». Его первая часть пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». В понедельник было объявлено, что кубковый матч «Спартак» - «Зенит» состоится в среду, 3 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что точные дата и время ответного матча в Санкт-Петербурге будут определены позже.

Победитель противостояния «Зенита» и «Спартака» пройдёт в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем дуэли «Балтика» - ЦСКА. Проигравший опустится в нижнюю часть турнирной сетки – в Путь регионов.