Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»

15 Марта 2024 • 21:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о жеребьёвке полуфинальных матчей Кубка России.

Напомним, в ½ финала Пути РПЛ «красно-белым» предстоит встретиться с петербургским «Зенитом».

Прудников считает, что у команд будут равные шансы в этом противостоянии.

- Такие же, как и у «Зенита». Тем и интересен спорт, что любой соперник может победить любого. А фаворита противостояния мы, думаю, узнаем после первого матча, - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, первые полуфинальные матчи состоятся со 2 по 4 апреля, а ответные - с 16 по 18.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Прудников ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Марта
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
21:08 · Кубок России
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
18:54 · Кубок России
Григорян: «Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже»
16:20 · Кубок России
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
15:53 · Кубок России
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2 эксклюзив
15:41 · Кубок России
Туфрин оценил шансы в полуфинале «Спартак» - «Зенит» 1
15:35 · Кубок России
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16 · Кубок России
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется» эксклюзив
15:02 · Кубок России
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
14:47 · Кубок России
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41 · Кубок России
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
14:29 · Кубок России
В «Оренбурге» подвели итоги жеребьёвки Кубка России
14:26 · Кубок России
Александр Медведев: «Спартак» попал»
14:18 · Кубок России
Кержаков — о полуфинале Кубка России против «Спартака»: «Думаю, болельщики рады»
13:54 · Кубок России
Президент «Урала» высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»
13:50 · Кубок России
В «Локомотиве» оценили жеребьёвку Кубка России
Все новости