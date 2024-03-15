Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о жеребьёвке полуфинальных матчей Кубка России.

Напомним, в ½ финала Пути РПЛ «красно-белым» предстоит встретиться с петербургским «Зенитом».

Прудников считает, что у команд будут равные шансы в этом противостоянии.

- Такие же, как и у «Зенита». Тем и интересен спорт, что любой соперник может победить любого. А фаворита противостояния мы, думаю, узнаем после первого матча, - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, первые полуфинальные матчи состоятся со 2 по 4 апреля, а ответные - с 16 по 18.