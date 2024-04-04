Португальский агент — о Педро: «Это большой талант»

Известный агент Паулу Барбоза поделился комментарием об игре вингера «Зенита» Педро дос Сантоса в минувшем матче со «Спартаком».

«Это большой талант, он показал свой большой потенциал. Педро сделал в матче со «Спартаком» то, что он очень хорошо умеет», — заявил Барбоза Metaratings.

По мнению агента, пока рано говорить об интересе топ-клубов к Педро, но если он продолжит так играть, то привлечет к себе внимание.

3 апреля «Зенит» одолел на выезде «Спартак» в рамках первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Автором дубля у «сине-бело-голубых» стал 18-летний Педро, которого признали лучшим игроком поединка.