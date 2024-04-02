Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин предположил, в каких составах «Спартак» и «Зенит» выйдут на очный матч в Кубке России.

По мнению специалиста, так как «Зенит» продолжает вести борьбу за чемпионство, в кубковой игре «сине-бело-голубые» могут предоставить возможность отдохнуть своим ведущим игрокам.

«Зенит» борется за чемпионство, к «Спартаку» это не относится. Нельзя забывать, что есть риск травмировать ведущих игроков. Тогда они могут много пропустить в чемпионате», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.