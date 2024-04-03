Абаскаль: «Чтобы забивать голы, необходимо моменты создавать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- У вас сегодня в старте три номинальных фланговых защитника. Может объяснить, какую роль будет выполнять Классен?

- Один из трех игроков, который будет играть на фланге.

- Судя по стартовому составу, изучили вы «Зенит» или нет, у них сегодня в составе три центральных защитника. Ждете, что он сыграет в три центральных?

- Не знаю, на поле мы увидим, как в итоге будет. Если бы «Зенит» всегда играл в три центральных защитника, это одна история. Кто-то, может быть, будет играть крайнего защитника, а кто-то центрального. Поэтому если будут какие-то изменения в схеме соперника, то мы это увидим на поле. Потому что до этого он так не играл.

- Насколько вас беспокоит то, что команда, пробив 10 раз в створ в матче с «Уралом», не забила? Что сегодня сделать, чтобы все-таки забить?

- Было бы намного хуже, если бы у нас не было этих моментов, этих ударов. Естественно, что цель в футболе - забивать голы. Но чтобы их забивать, необходимо эти моменты создавать, необходимо бить по воротам. То, что мы тренируем, нарабатываем и доходим, - это уже хорошо. Всё уже зависит от решительности, концентрации, реализации наших моментов, но над этим тоже можно работать. И футбол в отличие от баскетбола, тут бывают автоголы. Например, когда мяч посылается не в ворота, но срезается и в итоге залетает, и ты можешь выиграть матч со счетом 1:0. В этом есть своя прелесть футбола.