Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Шикунов поделился мнением о шансах «Спартака» в предстоящем кубковом матче с «Зенитом».

«Конечно, завтра «Спартак» может выиграть. Мы видели, что в первом матче после весенней паузы «красно-белые» могли увезти три очка», — заявил Шикунов «РБ Спорту».

Специалист отметил, что «Спартак» является непредсказуемой командой, но и «Зенит» не отличается стабильностью этой весной, поэтому игра будет интересной.

Первый матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» - «Зенит» состоится в среду, 3 апреля. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. Текстовая трансляция игры пройдет на портале LiveResult.