Педро сравнял счёт в матче «Спартак» - «Зенит»

В начале первого тайма кубкового матча «Спартак» - «Зенит» команда Гильермо Абаскаля открыла счёт усилиями Манфреда Угальде. Через 10 минут после перерыва уже ее соперник забил свой гол. Вендел из-за пределов штрафной низом сильно послал мяч левее ворот и попал в Педро, который с десятка метров вторым касанием пробил впритирку с дальней штангой. У голкипера не было шансов на спасение.

1:1 у нас, овертайма не будет в случае ничейного результата, так как запланирован ответный поединок. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.