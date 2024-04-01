Изидор: «Для меня очень важно обыграть «Спартак»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против «Спартака».

По словам французского футболиста, для «сине-бело-голубых» очень важно обыграть «красно-белых».

«Очень важно обыграть «Спартак», и это важно для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России», — цитирует Изидора официальный сайт «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 марта в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.

Отметим, что в нынешнем сезоне «красно-белые» и «сине-бело-голубые» встречались между собой два: одна игра осталась за «Зенитом» (3:1), а вторая завершилась вничью (0:0).