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Кубок России

«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин

15 Марта 2024 • 15:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о жеребьёвке Кубка России Пути РПЛ.

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА встретится с «Балтикой», а «Спартак» сыграет против «Зенита».

По мнению эксперта, для «Спартака» коллектив из Санкт-Петербурга самый неудобный, ведь команда Сергея Семака является лидером РПЛ.

«Шансы на победу все равно имеются. Это мы могли наблюдать в недавнем поединке в Санкт-Петербурге. «Спартак» может дать бой «Зениту», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Первые встречи Кубка России должны пройти 2-4 апреля, а ответные противостояния запланированы на 16-18 апреля.

Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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