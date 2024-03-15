«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о жеребьёвке Кубка России Пути РПЛ.

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА встретится с «Балтикой», а «Спартак» сыграет против «Зенита».

По мнению эксперта, для «Спартака» коллектив из Санкт-Петербурга самый неудобный, ведь команда Сергея Семака является лидером РПЛ.

«Шансы на победу все равно имеются. Это мы могли наблюдать в недавнем поединке в Санкт-Петербурге. «Спартак» может дать бой «Зениту», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Первые встречи Кубка России должны пройти 2-4 апреля, а ответные противостояния запланированы на 16-18 апреля.

Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА.