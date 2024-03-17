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Кубок России

Туфрин — о формате Кубка России: «Стало интереснее, посещаемость матчей возросла»

17 Марта 2024 • 17:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о нынешнем формате проведения Кубка России.

По мнению эксперта, формат, при котором в плей-офф турнира проводится много матчей, положительно сказывается на посещаемости стадионов.

«Кубок стал интереснее, посещаемость матчей возросла. Посмотрите, на игру «Зенита» и «Динамо» пришло свыше 45 тысяч человек. Это при том, что был будний день, время начала матча — позднее», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Напомним, в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) «Зенит» встретится со «Спартаком». Матчи полуфинальной стадии турнира состоятся в апреле. Отметим, что действующим обладателем главного трофея является московский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Леонид Туфрин

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