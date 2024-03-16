Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

По мнению эксперта, кубковые игры «Спартака» против «Зенита» не станут ключевыми для испанского специалиста.

— Многим нужно успокоиться на тему испанца, слишком много про него разговоров. А смысл его убирать? Команда выиграет пару игр — и снова будет в тройке, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Действующий контракт Абаскаля со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Спартак» прошел «Оренбург», а в 1/2 финала сыграет с «Зенитом». Первая встреча запланирована на 2-4 апреля.