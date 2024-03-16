Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»

16 Марта 2024 • 23:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

По мнению эксперта, кубковые игры «Спартака» против «Зенита» не станут ключевыми для испанского специалиста.

— Многим нужно успокоиться на тему испанца, слишком много про него разговоров. А смысл его убирать? Команда выиграет пару игр — и снова будет в тройке, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Действующий контракт Абаскаля со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Спартак» прошел «Оренбург», а в 1/2 финала сыграет с «Зенитом». Первая встреча запланирована на 2-4 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

15 Марта
21:08
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Промес обратился к «Спартаку»
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
16 Марта
23:58 · Кубок России
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
21:35 · Кубок России
Шалимов: Дзюба ударил правильно, но не повезло
20:50 · Кубок России
Зиньковский: «Прямо сейчас я счастлив»
17:45 · Кубок России
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Система Кубка России постоянно запутывает» 2
10:07 · Кубок России
Мор: «Умяров может настроиться только на «Зенит», остальные его не возбуждают»
00:53 · Кубок России
​Борис Стукалов: «Спартак» пропускает несуразные голы»
15 Марта
21:08 · Кубок России
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
18:54 · Кубок России
Григорян: «Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже»
16:20 · Кубок России
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
15:53 · Кубок России
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2 эксклюзив
15:41 · Кубок России
Туфрин оценил шансы в полуфинале «Спартак» - «Зенит» 1
15:35 · Кубок России
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16 · Кубок России
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется» эксклюзив
15:02 · Кубок России
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Все новости