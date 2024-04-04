Семшов — о новичке «Зенита» Педро: «Наглый, хорошо владеет дриблингом»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Педро дос Сантоса в минувшем матче со «Спартаком».

Напомним, в полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В данной игре Педро оформил дубль.

«Педро хорошо смотрелся, но это только одна игра. Он наглый, хорошо владеет дриблингом, техничный футболист», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, для переезда в Европу Педро нужно обрести стабильность, а его только начали подпускать к основному составу.

18-летний Педро присоединился к «Зениту» в феврале этого года. В составе «сине-бело-голубых» нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.