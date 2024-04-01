В «Спартаке» ожидают 30 тысяч болельщиков на игру с «Зенитом»

В московском «Спартаке» поделились примерным числом болельщиков, которое клуб ожидает на грядущую игру против питерского «Зенита» в Кубке России.

«Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков», - говорит Metaratings Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы «красно-белых».

Напомним, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в грядущую среду, 3 апреля в рамках верхней сетки Кубка России – Пути РПЛ. Эта игра станет первой в паре, ответная пройдёт позже уже в Питере на территории «Зенита».

В недавнем матче, что прошёл месяц назад в рамках РПЛ, команды разошлись в Питере нулевой ничьей.