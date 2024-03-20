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Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»

20 Марта 2024 • 15:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о перспективах «красно-белых» в Кубке России.

По мнению специалиста, поскольку в РПЛ дела у «Спартака» идут не очень хорошо, команде Гильермо Абаскаля необходимо сосредоточиться на выступлениях в Кубке России.

«Сейчас «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России, постараться выиграть этот турнир. Шансы точно есть», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) Спартак встретится с «Зенитом». Первый матч этого противостояния состоится 3 апреля. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов

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