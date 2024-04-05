Тренер «Зенита» Оливейра оценил игру Педро в матче против «Спартака»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об игре бразильского нападающего Педро в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (2:1).

Напомним, что 18-летний форвард отметился двумя забитыми мячами.

Специалист отметил, что дубль в ворота «красно-белых» дорогого стоит, однако он находится лишь в начале пути.

«Педро достаточно молодой, рано сразу делать выводы. Но то, что он игрок талантливый и обладающий всеми современными качествами, все уже увидели», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Напомним, что контракт форварда с командой с берегов Невы рассчитан до 31 декабря 2028 года.