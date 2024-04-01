Источник: Марио Фернандес не сыграет со «Спартаком»

Опытный бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес не сможет помочь своему клубу в грядущем матче Кубка России против «Спартака», его появление на поле исключено.

Пока что неофициально такой информацией делится Bobsoccer. Остальные игроки питерцев, как отмечает источник, в строю.

Ранее о повреждении Фернандеса несколькими днями назад высказался рулевой питерцев Сергей Семак.

Напомним, Фернандес неожиданно для многих присоединился к «Зениту» летом 2023 года. Правда, успешным его новый виток карьеры назвать пока трудно. У футболиста довольно много травм, а ещё он сыграл лишь в 18 матчах во всех турнирах и не всегда – в старте.