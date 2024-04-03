Угальде оформил дебютный гол за «Спартак» лишь в пятом матче за клуб

Гол в ворота питерского «Зенита» стал для костариканского зимнего дорогостоящего новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде первым за свой новый клуб.

Случилось это в пятом по счёту официальном матче Угальде за «красно-белых». Ранее он три раза выходил в старте – в играх против «Зенита» (0:0), «Факела» (0:2) в Премьер-лиге и «Оренбурга» (3:1) в Кубке России. В матче против «Урала» (0:0) в рамках РПЛ в минувшем туре Угальде вышел на замену и тоже не смог забить.

Напомним, что прошлым клубом Угальде до переезда в Москву был один из лучших коллективов чемпионата Нидерландов в этом сезоне – «Твенте».

Текстовая трансляция игры «Спартака» и «Зенита» проходит на нашем портале. Впереди после быстрого Угальде «красно-белые», 1:0.