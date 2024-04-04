Булыкин — о голах Педро: «Попал так, как нужно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка России.

— Педро – главное юное дарование РПЛ?

— Голы Педро – заглядение. Попал так, как нужно. Оба мяча – красотища. Молодец, пока все шикарно исполняет.

— Неужели «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»?

— Учитывая то, что в «Зените» много игроков высокого уровня, а футболисты замены всегда только усиливают игру. Конечно, у «сине-бело-голубых» есть преимущество в классе игроков, но в футболе часто происходят осечки. Соперник, который больше нацелен на победу и более удачлив, может бороться с «Зенитом».

Ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» должен будет пройти 16-18 апреля.