Веденеев: «Без Промеса «Спартак» превратился в абсолютно среднюю команду»

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о состоянии московского «Спартака», который пока проваливает текущую весну по всем фронтам.

«Спартак» стал абсолютно средней командой, даже сказать нечего. И гол-то свой они с нарушением забили, более у них не было моментов опасных. Отмечу единственное – атмосфера на их стадионе, эмоции бьют ключом», - приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, что у «Спартака» отсутствует Квинси Промес, который сейчас находится в тюрьме ОАЭ по известным причинам. Футболист провёл с «красно-белыми» зимние сборы.

Всего весной спартаковцы одержали лишь одну победу в пяти матчах – над «Оренбургом» ранее в Пути РПЛ Кубка России (3:1).