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Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»

17 Марта 2024 • 20:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Известный функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в Кубке России.

«Обеим командам надо выиграть этот турнир. «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что‑то на энтузиазме», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что у «Зенита» больше шансов на проход, ведь у команды есть стабильность и качественный состав, а у «Спартака» не совсем здоровая атмосфера в коллективе.

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2-4 апреля в Москве. Ответный поединок запланирован на 16-18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Заварзин ещё теги

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