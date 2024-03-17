Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»

Известный функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в Кубке России.

«Обеим командам надо выиграть этот турнир. «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что‑то на энтузиазме», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что у «Зенита» больше шансов на проход, ведь у команды есть стабильность и качественный состав, а у «Спартака» не совсем здоровая атмосфера в коллективе.

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2-4 апреля в Москве. Ответный поединок запланирован на 16-18 апреля.