Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Футболист отметил, что петербуржцы намерены выиграть у «красно-белых» оба матча, поэтому будут играть с мотивацией и большим желанием.

«Будет тяжёлая игра, как и всегда. Кто фаворит? Увидим на поле. Перед каждым матчем счёт 0:0, шансы у всех равны. Кубок — другой турнир, возможны сюрпризы», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 3 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:30 по местному времени. Ответная встреча команд пройдёт через две недели.