Абаскаль: «Вероятно, «Зенит» не был готов к матчу, а мы были готовы»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- В игре было два разных тайма. Что получалось у «Спартака» до перерыва, и почему это перестало получаться после?

- Очень жаль, что вся проделанная работа в первом тайме, и прессинг, и отношение, и проникающие передачи, мы атаковали соперника - все это было в первом тайме. К сожалению, во втором тайме замены нам не помогли, они не усилили команду, и результат такой. Очень жаль, что у нас две замены были вынужденные, еще и желтые карточки тоже такие, на мой взгляд, позорные - Наилю Умярову и Угальде. Поэтому в прессинге мы не могли играть так, как до этого. Это тоже обусловило ход игры.

- На 37-й минуте «Зенит» сменил схему и роли игроков в этой схеме. Каково было влияние этой перемены на перелом в игре?

- К сожалению, они, наверное, и сами не знали, меняли в первом тайме схему. Вероятно, не были готовы к матчу, а мы были готовы. Не удалось реализовать то преимущество, воспользоваться тем, что мы создали в первом тайме. Но сейчас нужно смотреть дальше, в ответный матч. Мы поедем в Санкт-Петербург за победой, чтобы пройти дальше.

- После рестарта одна победа в пяти играх. Насколько такая статистика давит на команду и лично на вас?

- Я люблю свою работу, обожаю то, чем занимаюсь, люблю футбол. Такое давление - это часть футбола, это футбольное давление. Наоборот, я люблю его. Когда оно есть, мотивирует, заставляет работать над собой и идти дальше, потому что без этого давления футбол невозможен, как без зрителей, как это было в период ковида, когда не было зрителей, и все было тихо-спокойно. Поэтому оно мне только на пользу.