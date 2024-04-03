Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором «сине-бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

Эксперт считает, что если «Зенит» сыграет в своей привычной манере, то у «красно-белых» появятся шансы на успех. По мнению Булавина, петербуржцам необходимо использовать скорости и игру через фланги.

«Если «Зенит» будет играть вразвалочку, как в последних матчах, ему будет трудно одолеть «Спартак». Вот эта игра «в ноги», без каких-либо открываний, которую практикуют зенитовцы, ни к чему хорошему не приведёт», — цитирует Булавина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.