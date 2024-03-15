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Кубок России

Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ

15 Марта 2024 • 15:35 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, какие команды сыграют в финале Кубка России Пути РПЛ.

Ранее стало известно, что в 1/2 финала турнира встретятся ЦСКА – «Балтика» и «Спартак» - «Зенит».

По мнению эксперта, ЦСКА является фаворитом в паре с «Балтикой», поэтому команда должна выходить в финальный матч. Что касается второй пары, то там «Зенит» на голову сильнее «Спартака», заявил Гришин.

— Давайте откровенно, «Спартак» не выиграет у «Зенита». Думаю, в финал пути РПЛ выйдут ЦСКА и «Зенит», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Первые полуфинальные матчи Кубка России запланированы на 2-4 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
15 Марта 2024 в 16:41
ну вот апеть та жы песня..))
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