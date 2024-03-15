Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, какие команды сыграют в финале Кубка России Пути РПЛ.

Ранее стало известно, что в 1/2 финала турнира встретятся ЦСКА – «Балтика» и «Спартак» - «Зенит».

По мнению эксперта, ЦСКА является фаворитом в паре с «Балтикой», поэтому команда должна выходить в финальный матч. Что касается второй пары, то там «Зенит» на голову сильнее «Спартака», заявил Гришин.

— Давайте откровенно, «Спартак» не выиграет у «Зенита». Думаю, в финал пути РПЛ выйдут ЦСКА и «Зенит», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Первые полуфинальные матчи Кубка России запланированы на 2-4 апреля.