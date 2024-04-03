Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Григорян поделился комментарием о предстоящем кубковом матче «Спартак» - «Зенит».

По мнению специалиста, «Спартак» будет настроен на атаку и позволит «Зениту» создать много моментов у своих ворот, а итоговый счет матча будет 1:1.

«Настолько игроки московского клуба будут настроены на матч, раскрепощены и агрессивны, что положительного результата они должны добиться», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Первая игра 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 3 апреля, начало — в 20:30 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.