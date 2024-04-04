Далла Деа: Не удивлён, что Педро стал героем матча со «Спартаком»

Бывший тренер юношеской команды «Коринтианса» Гильерме Далла Деа оценил игру вингера «Зенита» Педро дос Сантоса в матче со «Спартаком».

Напомним, 18-летний футболист присоединился к «сине-бело-голубым» в феврале этого года, перебравшись из «Коринтианса» за девять миллионов евро.

Тренер признался, что не видел игру целиком, но смотрел лучшие моменты.

«Меня нисколько не удивило то, что Педро стал героем этого матча. Судя даже по отдельным моментам, он ярко проявил себя в этой игре и забил два очень красивых гола», — цитирует бразильца Bobsoccer.

Первый матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ завершился победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1.