Сергеев рассказал, что мечтает выиграть Кубок России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал, есть ли у него мечта, которую хотел бы осуществить в профессиональном футболе.

- Мечта? Победа в Кубке России. Моя карьера сложилась так, что я прошел через все российские футбольные лиги, выиграл их, а также Суперкубок страны. Кубок России пока остается мечтой, - сказал Сергеев в интервью пресс-службе «Зенита».

28-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В текущем сезоне Сергеев провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал три результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2025 года.

Отметим, что «Зенит» в первом полуфинальном матче Кубка России на выезде победил московский «Спартак» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 16-18 апреля в Санкт-Петербурге.